陸新防長出爐 多名將領落馬

大陸十四屆全國人大常委會第七次會議昨閉幕，會議公布新任國防部長為前海軍司令員董軍，會議並罷免多名現役或退役將領的全國人大代表職務，涉及火箭軍等五個軍種的多名上將與中將，包括火箭軍兩任司令員周亞寧、李玉超，證實早前傳出的解放軍高層涉及貪腐案。

消失四個月後，大陸新國防部長昨天出爐，全國人大常委會會議決定任命董軍為國防部長，後經大陸國家主席習近平簽署主席令生效。

董軍現年六十二歲，長期在解放軍海軍機關工作，被認為是「文職司令」，隨近年大陸在南海強化主權聲索，並試圖將台海「內海化」，以合理其軍事行動，由海軍出身的董軍成為下一任解放軍軍事外交負責人受到關注。

大陸國防部長一般兼任國務委員，並擔任排名第一的中央軍委委員，後續董軍將補齊這些職銜。在此之前，大陸前防長李尚福今年八月廿九日發表演說後「消失」，後在十月廿四日被全國人大常委會免去國防部長及國務委員職務，但目前仍保留中央軍委委員身分。

李尚福疑涉及的軍中高層集體貪腐案昨也獲證實，全國人大常委會昨公告火箭軍、中央軍委聯合參謀部、海軍、空軍、火箭軍等相關人員人大代表罷免案，包括：

前任火箭軍中將副司令員、現任中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中；中央軍委會裝備發展前後任副部長張育林、饒文敏；前中央軍委裝備發展部副部長，現任南部戰區海軍中將司令員鞠新春；解放軍前空軍上將司令員已退役轉任全國人大常委會委員的丁來杭；以及火箭軍裝備部部長呂宏，火箭軍第三任司令員李玉超，火箭軍第二任司令員周亞寧，現任火箭軍中將副司令員李傳廣。

這是多年來，解放軍高層最重大集體貪腐案，涉及多名高階將領。

此前大陸全國政協主席會議已撤銷中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團董事長吳燕生、中國航天科工集團副總經理王長青的大陸全國政協委員資格。