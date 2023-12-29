陸政協新年茶會 習近平：反「獨」促統堅決有力

2023年尾聲，中共總書記習近平29日在北京出席大陸全國政協新年茶會、接見駐外使節和中國援外醫療隊派代表等。據新華社，習近平在大陸全國政協新年茶會上表示，2023年，大陸堅持穩中求進工作總基調，港澳工作持續加強，反「獨」促統堅決有力，發展的外部環境持續改善，他並強調大陸在化危機、闖難關、應變局中創造了新機會、贏得了戰略主動，大大增強了信心和底氣。

據新華社，大陸全國政協委員會29日上午在全國政協禮堂舉行新年茶會，習近平發表重要演說，強調以「中國式現代化」全面推動強國建設、民族復興偉業，是新時代新徵黨和國家（中共、中國大陸）的中心任務，是新時代最大的政治。要鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，畫好強國建設、民族復興的最大同心圓，以團結凝聚力量，以奮鬥鑄就偉業，共同譜寫「中國式現代化」的壯美華章。

會上，習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向大陸全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持「中國式現代化」建設的各國朋友，致以新年祝福。

習近平說，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年。 一年來，我們堅持穩中求進工作總基調，實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標。

他透露，2023年大陸經濟總量預計超過人民幣126兆元，糧食總產再創新高，就業、物價整體穩定，科技創新實現新突破，新質生產力加速形成，新一輪黨和國家（中共、中國大陸）機構改革基本完成，高水準對外開放持續擴大，抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，居民收入成長快於經濟成長。

習近平接著提到，2023年，港澳工作持續加強，反「獨」促統堅決有力。「中國特色大國外交紮實推進」，發展的外部環境持續改善，全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭持續發力，良好政治生態不斷鞏固發展。 成功舉辦成都大運會、杭州亞運會，體育健兒創造好成績。 「這些成績得來不易、可圈可點。 我們在化危機、闖難關、應變局中創造了新機會、贏得了戰略主動，大大增強了信心和底氣」。

展望2024年，習近平說，要堅持穩中求進工作總基調，把穩中求進、以進促穩、先立後破的要求貫穿各項工作之中，努力在構建新發展格局、推動高品質發展、全面深化改革開放、實現高水準科技自立自強、全面推進鄉村振興等方面取得更大進展，鞏固及增強經濟回升好轉趨勢，增進民生福祉，維持社會穩定，紮實穩健推進「中國式現代化」建設。

另據央視新聞，29日，習近平還在北京人民大會堂接見參加2023年度駐外使節工作會議的全體使節，以及會見中國援外醫療隊派遣60週年紀念暨表彰大會代表。