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打貪腐的一體兩面 陸通過刑法修正案加重懲治行賄行為

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸十四屆全國人大常委會第七次會議審議29日表決通過大陸刑法修正案（十二），進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道。（取自中國人大網）
大陸十四屆全國人大常委會第七次會議審議29日表決通過大陸刑法修正案（十二），進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道。（取自中國人大網）

中共近年力打貪腐，更強調「受賄行賄一起查」，不過原本刑法對於行賄懲處規範偏弱，造成行賄罪與受賄罪案件數量懸殊。大陸十四屆全國人大常委會第七次會議審議29日表決通過大陸刑法修正案（十二），進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道，未來只要是在國家重點工程、重大項目中行賄，或是為謀取職務、職級晉升行賄等，都將被從重處罰。

繼2023年7月提請十四屆全國人大常委會第四次會議初審後，大陸刑法修正案（十二）25日再次提請十四屆全國人大常委會第七次會議審議，並於29日表決通過。

據新華社報導，刑法修正案（十二）共八條，進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道，將自2024年3月1日起施行。

修正法規定，有下列情形之一的行賄犯罪，將從重處罰。包含多次行賄或向多人行賄；國家工作人員行賄；在國家重點工程、重大項目中行賄；為謀取職務、職級晉升、調整行賄；對監察、行政執法、司法工作人員行賄。

此外，若在生態環境、財政金融、安全生產、食品藥品、防災救災、社會保障、教育、醫療等領域行賄，實施違法犯罪活動；將違法所得用於行賄等，也將從重處罰。

據人民日報報導，今年7月，全國人大常委會法工委刑法室負責人曾就刑法修正案（十二）草案指出，行賄與受賄是一體兩面，但實務上存在對行賄懲處偏弱的情況，行賄罪與受賄罪案件數的比例大概在1︰3，有的年份達到1︰4或者更大比例。

該負責人表示，行賄人「圍獵」是政治生態的一個重要「污染源」，但當前「這種過於寬大不追究行賄的情況不利於切斷賄賂犯罪因果鏈」，因此需要進一步發揮刑法在一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制中的重要作用，從刑法進一步明確行賄行為，並對一些嚴重行賄情形加大刑事追責力度。

另外，29日的全國人大常委會會議確定了「兩會」日程。十四屆全國人大二次會議於2024年3月5日在北京召開。而政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆二次會議於2024年3月4日在北京召開。

全國人大 人大常委會 北京

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