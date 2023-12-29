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中國疾控局：JN.1變異株可能助推中國疫情上升

中央社／ 台北29日電

中國11月發現本土COVID-19變種JN.1變異株後，官員日前表示，受JN.1持續輸入、春節前後人群流動等因素影響，JN.1可能發展成為中國COVID-19病毒優勢流行毒株，助推疫情上升。

據陸媒中國青年網，中國國家疾控局規劃財務與法規司司長李正懋昨天在北京召開的政策例行吹風會表示，專家研判，今冬、明春中國將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行的趨勢。

李正懋說，受國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株JN.1持續輸入、春節前後人群規模流動等多因素影響，JN.1變異株可能發展成為中國國內COVID-19病毒優勢流行毒株，助推疫情上升，增加老年人、慢性病患者等人群的重症死亡風險，並可能對救治能力相對薄弱的農村醫療服務系統產生一定壓力。

數週以來，JN.1在全球快速傳播，已在美國、法國、新加坡、印度等40多個國家出現。世界衛生組織（WHO）19日發布初步風險評估將JN.1單獨列為「需要留意的變異株」，指相較其他流行的變異株，JN.1有著「顯著傳播優勢」。

李正懋說，監測顯示，中國COVID-19疫情本土流行毒株中，JN.1變異株目前占比較低，但也呈上升趨勢，全國共報告了490條JN.1變異株序列，其中輸入病例序列443條，占90%；本土病例序列47條。有證據顯示，JN.1變異株免疫逃逸和傳播力增強，但致病力並未增強，特異性抗病毒藥物依然有效。

李正懋說，隨著元旦、春節假期臨近，人群流動活動增多，可能增加傳染病疫情傳播風險，建議乘坐公共交通工具或前往人群聚集場所時「科學佩戴口罩」，老年人、嚴重慢疾病患者、孕婦盡量減少前往人群聚集場所，呼吸道傳染病患者或出現相關症狀者暫緩出行，避免前往人群聚集場所。

COVID-19 疫情 患者

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