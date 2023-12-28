中止ECFA？國台辦：堅持九二共識都好談

針對大陸會否全面中止ＥＣＦＡ，大陸國台辦發言人陳斌華表示，如果民進黨繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，國台辦支持大陸相關部門依據規定採取進一步措施。對於藍綠兩黨總統候選人近期的兩岸論述，陳斌華稱，只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸什麼事情都可以談、都好商量。

大陸國台辦昨日召開今年最後一場例行記者會，也是台灣明年總統大選前的最後一場，陳斌華多次就藍綠兩黨候選人的兩岸論述，和台灣大選議題做出回應，並預告下一場記者會將對新一年兩岸關係進行展望。他在會後還以閩南語祝台灣民眾：「鄉親序大、兄弟姊妹新年好、福氣啦」。

對於大陸日前宣布中止部分「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ＥＣＦＡ）產品關稅減讓，涉及十二項原產自台灣的石化原料，隔天又恢復台灣七家業者石斑魚輸入等相關議題，陳斌華說，ＥＣＦＡ是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在「九二共識」的基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。

他抨擊民進黨頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，是ＥＣＦＡ相關問題難以解決的根本原因，大陸國務院關稅稅則委員會公告也明確提出，希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

陳斌華表示，只要堅持「九二共識」、反對台獨，大陸願意與台灣有關方面共同努力，在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。