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紀念毛澤東130歲冥誕 中國郵政今日發行紀念郵票

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國郵政26日將發行《紀念毛澤東同志誕辰130周年》紀念郵票一套四枚。（中新社）
中國郵政26日將發行《紀念毛澤東同志誕辰130周年》紀念郵票一套四枚。（中新社）

26日為毛澤東誕辰130周年紀念。新華社報導，中國郵政26日將發行《紀念毛澤東同志誕辰130周年》紀念郵票一套四枚，郵票圖案名稱分別為堅持抗戰、建設十三陵水庫、胸懷天下、重上井岡山。

據了解，該套郵票由靳尚誼指導，馬剛、靳軍設計，北京郵票廠有限公司採用影寫工藝印制。全套郵票面值人民幣4.80元（約合新台幣20.42元），郵票計劃發行數量為780萬套，版式二計劃發行量為98萬版。

該套郵票在大陸指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機客戶端、中國郵政微郵局集郵微信商城和中國郵政商城微信小程序限時出售，期限六個月。

而為了豐富展示郵票內容，民眾將能通過「中國集郵郵票百科」微信小程序數位化內容中使用AR功能觀看。

中共有「逢五逢十」政治傳統，對於毛澤東周年冥誕舉辦盛大紀念活動。綜合港媒報導，24日至26日上午毛主席紀念堂暫停開放，26日下午恢復開放瞻仰。外界預計大陸國家主席習近平今天上午將率領中央領導人，前往紀念堂瞻仰毛澤東遺容。

此外，大陸各地、各領域發布紀念，比如電影《人民萬歲》《出發》、電視劇《問蒼茫》《鯤鵬擊浪》在各院線、平台集中播映；北京衛視推出的130集微紀錄片《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》於24日開播；各部委如軍委也在近期舉辦毛澤東軍事思想研討會、中共革命根據地之一江西地方政府也舉辦紀念研討會等。

毛澤東 中國郵政 中共

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