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全球首例 塔利班新任駐華大使：推動阿中友好關係發展

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部亞洲司司長劉勁松22日會見阿富汗塔利班政權新任駐華大使卡里米。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部亞洲司司長劉勁松22日會見阿富汗塔利班政權新任駐華大使卡里米。（取自大陸外交部網站）

中國大陸在本月初接受阿富汗塔利班政權派駐大使，創下全球首例後，據大陸外交部網站消息，阿富汗新任駐華大使卡里米22日與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會晤，卡里米表示將推動阿中友好關係發展；雙方就中阿關係和各領域務實合作友好深入交換了意見。

劉勁松22日會見卡里米。卡里米表示，衷心感謝外交部為其赴華履新提供的便利，表示將積極履職盡責，推動阿中友好關係發展。

卡里米也對甘肅積石山縣地震造成人員傷亡及財產損失向中方致以誠摯慰問，並預致新年祝福。

據官方通稿，雙方就中阿關係和各領域務實合作友好深入交換了意見。

阿富汗塔利班政權至今沒有全球任何國家正式承認。不過，中國大陸在12月初正式接受阿富汗派駐北京大使，這也讓中國大陸成為塔利班2021年8月奪得阿富汗統治權以來，第1個接受阿富汗新任大使的國家。

卡里米本月初履新，於1日向大陸外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。洪磊形容是北京和喀布爾之間「進一步加強和擴大積極關係的重要一步」，卡里米則讚揚了中國對阿富汗的政策，尤其是不干涉阿富汗國內事務，並稱中國是阿富汗的好鄰居。

此前9月，中國駐阿富汗大使趙星抵達阿富汗履新，成為塔利班掌權後首個正式任命駐當地大使的國家。不過，大陸外交部也未有表明是否意味著對塔利班政權的正式承認。

10月，北京舉行第三屆「一帶一路」峰會之際，大陸亦邀請阿富汗出席，成為塔利班政權少見受邀出席的高規格國際性多邊峰會。

阿富汗 塔利班 外交部

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