毛澤東130歲冥誕…中共中央文章追憶 讚有習近平：是中華民族之幸

今年12月26日是毛澤東130歲冥誕，中共中央黨史和文獻研究院17日在中共中央機關刊物《求是》雜誌的微信公眾號發表題為「永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範」的文章稱，中共十八大以來，「我們黨又有了習近平總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。

據中新網報導，大陸國家廣播電視總局紀念毛澤東誕辰130周年的重點項目、重大革命題材電視劇《鯤鵬擊浪》將於18日播映。報導稱，《鯤鵬擊浪》以青年毛澤東為敘事主線，講述毛澤東自1918年從湖南第一師範畢業，到1921年出席中國共產黨第一次全國代表大會所走過的革命歷程。

大陸國家廣播電視總局電視劇司長高長力指出，《鯤鵬擊浪》進行了一次深耕，把毛澤東年輕時在北京三年的生活經歷很細緻地展現出來，能讓今天的年輕人產生共鳴。

中共中央黨史和文獻研究院在《求是網》發表的文章則表示，「中國出了個毛澤東，是我們黨的驕傲，是我們國家的驕傲，是中華民族的驕傲」；「毛澤東同志畢生最突出最偉大的貢獻，就是領導我們黨和人民找到了新民主主義革命的正確道路，完成了反帝反封建的任務，建立了中華人民共和國，確立了社會主義基本制度，取得了社會主義建設的基礎性成就」。

文章稱，正如鄧小平所說，「沒有毛澤東思想，就沒有今天的中國共產黨」。「黨的十八大以來，在新的偉大鬥爭中，我們黨又有了習近平總書記這洋壹位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。

文章並提出，要「自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，共同把黨鍛造成一塊攻無不克、戰無不勝的堅硬鋼鐵」。