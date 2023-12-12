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中共20大後第一位正部級官員被「雙開」 疑與知名女主持人有染

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海市原人大常委會主任、上海市委宣傳部長董雲虎成為中共廿大以後第一位被「雙開」的正部級官員。（新華網）
上海市原人大常委會主任、上海市委宣傳部長董雲虎成為中共廿大以後第一位被「雙開」的正部級官員。（新華網）

中共中紀委今天通報上海人大常委會主任董雲虎涉嫌嚴重違紀違法，被開除公職、開除黨籍，並將犯罪問題移送檢察機關起訴。董雲虎是中共廿大後第一位被「雙開」的正部級官員。

61歲的董雲虎今年7月12日落馬，中紀委國家監委通報董雲虎接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今天（12月12日）中紀委通報董雲虎違法違紀詳細情況。

通報稱，董雲虎違背黨中央關於人民政協工作的部署要求，將政協委員資格等私相授受，在政治上造成不良影響，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；長期佔有公物，由他人支付應由其個人支付的費用，搞權色交易；干預和插手司法活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在融資貸款、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

董雲虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予董雲虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、上海市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

網傳學生時期的董雲虎是個優秀好學的青年，從杭州大學到讀完南開大學碩士，後來進入中央黨校，長期在宣傳部門任職，出任西藏自治區宣傳部長、上海市委宣傳部長等職，前途看好。但他2011年在西藏任職期間結織某知名女製片人，兩人經常出雙入對。2015年董雲虎升任上海市委宣傳部長，該女子也跟著從西藏來到上海東方衛視工作。2018年董雲虎擔任上海市政協主席，她未久也成為上海市政協委員，傳言二人長期有著不正常男女關係。

中紀委 中共 人大常委會 共產黨 上海

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