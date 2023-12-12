英國呼籲中菲遵守南海仲裁裁決 陸使館跳腳批英國可恥

針對中菲近期在南海發生的爭端，英國也站在菲律賓這邊，指責大陸在南海對菲律賓採取的「不安全和導致局勢升級」的行為，呼籲雙方遵守《聯合國海洋法公約》及2016南海仲裁案裁決。對此，大陸駐英國大使館以發言人名義發布新聞稿，批評英國「其言可恥，其心可誅」，並就此向英國提出嚴正交涉。

大陸駐英國大使館發言人稱，中方堅決反對、強烈譴責英方的無端指責。這份新聞稿指出，近日發生在黃岩島和仁愛礁附近海域的事件事實十分清楚。菲律賓船隻不顧中方一再勸阻和警告，執意擅闖黃岩島和仁愛礁附近海域，甚至以危險方式衝撞現場的中國海警船。

「菲方行徑嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，現場操作專業、克制，無可非議。相關事件是菲方挑釁在先，責任也完全在菲方。」

新聞稿表示，「英國不去譴責菲方的挑釁行為，反而對中方正當合法海上維權執法行動說三道四，這是明目張膽地縱容菲方侵犯中方主權的行為，其言可恥，其心可誅。」

該發言人並提醒英方，「中國在南海權益是在長期歷史過程中形成的，有充分的歷史和法理依據。英方拿著非法、無效的南海仲裁裁決說事，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和堅強意志。」

大陸駐英國大使館發言人敦促英方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，「停止搬弄是非、挑撥離間」，切實停止損害南海地區和平穩定。

南海仲裁裁決是指，菲律賓就中菲南海爭議向國際海洋法法庭對中國大陸提起仲裁。2016年7月12日，在北京缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下北京對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利。仲裁庭並認定中國在南海的填海造陸「給環境造成了不可挽回的損失」，要求中國停止在南海的活動。