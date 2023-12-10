備戰台海還是未雨綢繆？陸連續12個月大規模囤積黃金 專家分析背後意義

過去一周之初，國際市場的黃金價格創下新高。12月4日，紐約市場黃金期貨價格一度衝上每盎司2150美元關口，創下歷史記錄。一些分析家推測，這是受到烏克蘭戰爭和以哈衝突的影響，也有人指出，這與通貨膨脹以及一些國家的提息或達峰值有關。

但也有媒體再次指出，中國也是黃金價格創新高的背後推手之一。德國新聞網站n-tv周六（12月9日）發表的一篇分析文章甚至推測，囤積黃金或許是為攻打台灣做準備。

世界黃金理事會（WGC）公布的數據顯示，中國連續12個月大規模購買黃金，成為今年全球央行搶購黃金大潮中的居冠者。

據彭博社報導，僅10月份中國央行就購進23噸黃金，目前官方黃金儲量達到2215噸，超過拉美、非洲和印度的總和。報導援引新加坡的黃金交易商說，中國政府目前每個月花費至少10億美元購買黃金。

鑑於中國本身是全球最大的黃金生產國，有分析人士認為，中國可能擁有「秘密金庫」，實際黃金儲備遠高於官方公布的數字。

《金融時報》的報導也稱，如果將私人和半國營機構的購買也計算在內，中國今年購買的黃金明顯高於官方數據顯示的200噸。而這也與國內的房地產危機相關。

囤金備戰？

n-tv的分析文章指出，俄羅斯在入侵烏克蘭之前，也曾大規模擴大其黃金存量，以便在衝突危機情況下擁有足夠的儲備。因此一些軍事專家擔心，中國正在逐步為可能發生的對台戰爭做準備。

路透社對自2022年2月以來發表的200多篇中文政策論文和學術文章進行分析後指出，西方對莫斯科的制裁促使數百名中國經濟學家、金融家和地緣政治分析師研究中國應如何緩解極端情況，包括失去獲得美元的渠道。

其中，中國人民銀行江蘇省分行研究員陳鴻祥寫道：在中美戰略競爭加劇和台灣海峽衝突的背景下，「我們應該警惕美國針對中國復制這種金融制裁模式」。中國應該「未雨綢繆」，以確保金融和經濟穩定。

中國國際經濟研究中心研究員孫曉濤在2月份發表一篇文章中，認為中國應該推動更多以黃金計價的貿易，以防止人民幣的大幅波動。

「個人觀點」

同時中國已經在通過其他財政貨幣手段，嘗試降低對美國和西方的依賴，例如減持美元國債，增加以人民幣結算的貿易等。

路透社直接或通過他們的機構聯系了上文中提到的所有研究人員，但大多數人拒絕置評或沒有回應。中國人民銀行在一份聲明中表示，其工作人員撰寫的研究論文代表了他們的個人觀點。中國央行沒有回答有關其應對制裁計劃的問題。

在台灣國防安全研究院的軍事專家許智翔看來，購買黃金這樣的舉動並不直接說明中國即將武力攻台。他對美國新聞網站IPPEN.MEDIA表示，中國確實希望通過購買黃金減小對美元和西方的依賴，但這與攻台計劃並不直接相關。「如果中國在備戰，將顯示在物資和人員方面的準備，比如彈藥」，人們將看到部隊和物資調往與台灣隔海相望的省份，「這些目前人們還沒有看到」。

（綜合報導）

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