美國海軍P-8A反潛機飛越台海 東部戰區批：公開炒作

美國海軍6日表示，一架美軍P-8A「海神式」反潛機當天飛越台海。東部戰區新聞發言人施毅痛批，美軍借此公開炒作。

施毅指出，中國人民解放軍東部戰區，組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊6日透過社群媒體發聲明表示，一架P-8A「海神式」反潛機在台海上空執行任務。聲明中說：「該架飛機飛越台灣海峽，展是美國對自由開放的印太地區承諾。美國軍方將在所有國際法許可的區域繼續執行飛行、航行任務。」

美軍上一次宣布有「海神式」反潛機飛越台灣海峽上空是在今年10月12日。當時東部戰區表示，已組織戰機對「美機過航行動」跟監警戒，依法依規處置。

今年7月，美軍也有P-8A「海神式」反潛機飛越台海，當時共軍東部戰區也發表回應，「對美機全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

而當時我方國防部證實，共軍各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。