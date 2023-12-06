快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

美國海軍P-8A反潛機飛越台海 東部戰區批：公開炒作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

美國海軍6日表示，一架美軍P-8A「海神式」反潛機當天飛越台海。東部戰區新聞發言人施毅痛批，美軍借此公開炒作。

施毅指出，中國人民解放軍東部戰區，組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊6日透過社群媒體發聲明表示，一架P-8A「海神式」反潛機在台海上空執行任務。聲明中說：「該架飛機飛越台灣海峽，展是美國對自由開放的印太地區承諾。美國軍方將在所有國際法許可的區域繼續執行飛行、航行任務。」

美軍上一次宣布有「海神式」反潛機飛越台灣海峽上空是在今年10月12日。當時東部戰區表示，已組織戰機對「美機過航行動」跟監警戒，依法依規處置。

今年7月，美軍也有P-8A「海神式」反潛機飛越台海，當時共軍東部戰區也發表回應，「對美機全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

而當時我方國防部證實，共軍各型機計26架次出海活動，並應對美P-8A型機。

美國 美軍 反潛機

延伸閱讀

美軍魚鷹機8名機組員據信全罹難 日相岸田致哀

國防部：美P-8A反潛機今由北向南航經台灣海峽

想介入台海衝突 美媒：美軍面臨四大挑戰

學者：共軍壓縮國軍對台海防衛戰略縱深 我須預作因應

相關新聞

王毅和布林肯通話 要美不得支持縱容「台獨」

中美元首會晤上月中旬落幕後，兩國外長於中歐峰會舉辦前夕通電話，據大陸外交部北美大洋洲司，大陸外長王毅6日向美國國務卿布林...

反送中示威者遭港警射傷 如今上節目稱「學會避免被煽動」

2019年香港「反送中」運動期間遭港警開槍射傷的曾志健，企圖潛逃台灣時被捕，其後被判囚47個月。港警近日安排正在服刑的曾...

俄外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議

中國媒體今天引述俄媒報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫的手機，日前已從蘋果換成了華為，不但被廣為轉載，也引起部分中國網友歡呼，...

美國海軍P-8A反潛機飛越台海 東部戰區批：公開炒作

美國海軍6日表示，一架美軍P-8A「海神式」反潛機當天飛越台海。東部戰區新聞發言人施毅痛批，美軍借此公開炒作。

國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力

香港特首李家超宣布，由國家自主研製的C919飛機和ARJ21飛機將於12日至17日到訪香港展出，其中C919飛機更是首次...

上海媒傳禁外媒譯稿！只能轉載新華社 分析：控新聞流入

南韓朝鮮日報中文版報導，上海某知名媒體總裁換人後，隨即於內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已須使用外媒報導時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。