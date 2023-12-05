港官員發聲批周庭 港特首說要終身追捕

香港反送中運動中的學生領袖周庭宣布「棄保」，不再返回香港，香港特首李家超說要終身追捕，但李家超和港府保安局長都不願評論，周庭說被要求寫悔過書、為取回護照被以帶到大陸為條件。

周庭在二○二○年香港國安法實施後，以涉違「勾結外國勢力罪」被捕入獄，後來又獲准保釋。近日身在加拿大攻讀學位的周庭決意「棄保」即放棄保釋條件，不再返回香港。香港政府和中國外交部都即時發表聲明，不點名對周庭譴責。

香港特首李家超星期二回答提問時說，香港政府會全力追捕任何危害國家安全的逃犯。他指周庭涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全而被捕，對於棄保潛逃的人士，警方必然全力追捕，強調任何逃犯只有自首，否則是終身逃犯，會終身被追捕。

被問到周庭是否被要求寫悔過書，其獲准取回護照的條件，是否包括要由警方國安處人員陪同前往大陸，以及日後會否收緊其他被捕人的保釋條件等，李家超都不作正面回應，只表示不會討論個案細節，指逃犯被追捕後，相關資料或會用作證據，他會交由執法部門處理。

但李家超稱，有逃犯出賣誠信，找藉口欺騙同情，嘗試自我製造光環，形容行為可恥。又說香港警方在案中嘗試寬大處理，但良好意願換來瞞騙，相信最失望的是嘗試寬大處理的人員。又稱香港警察將總結經驗，確保有效維護法紀及維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

港府保安局長鄧炳強說，事件中警方希望寬大處理，但周庭出賣誠信，企圖為自己開脫及製造光環，要再次譴責周庭的行為，稱其行為「可能影響一些真心悔改、希望重新做人的人」。

對周庭指稱在取回護照前須先到訪中國大陸一事是否屬實，鄧炳強未作直接回應，重申警方其實希望寬大處理周庭的事件，是周庭出賣誠信。

港府前任保安局局長黎棟國說，周庭棄保潛逃並非首例，外界不能因為有人棄保潛逃就是「漏招」。他相信周庭一方和警方商討保釋條件時經歷一段過程，已取得雙方同意。至於事件會否影響其他同類案件的保釋機會，需按每宗案件的案情考慮。