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反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

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反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
前香港眾志副秘書長周庭宣布棄保後，香港特區政府揚言將對其全力追捕、終身追捕。（美聯社）
前香港眾志副秘書長周庭宣布棄保後，香港特區政府揚言將對其全力追捕、終身追捕。（美聯社）

反送中運動要角、前香港眾志副秘書長周庭宣布棄保並流亡加拿大後，香港特區政府4日發出「嚴正聲明」指稱，周庭因涉嫌違反勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被警務處國家安全處拘捕，公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，特區政府會全力依法追捕，並嚴厲譴責其畏罪潛逃的羞恥行為。

港府在這份聲明中說，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，也從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。無論她以何種藉口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。

聲明稱，危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底；任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

港府最後並勸周庭「回頭是岸」，與香港警方合作，為自己的行為負責，改過自新，「否則將泥足深陷，後悔莫及」。

周庭 香港 反送中 港警

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