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習近平見白俄總統 就烏克蘭議題交換意見

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為早前大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。（路透）
圖為早前大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂與白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談。（路透）

白俄羅斯總統盧卡申科今年第二次訪問中國大陸，據央視新聞報導，大陸國家主席習近平4日在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科時表示，中方願和白俄羅斯持續加強策略協作，堅定相互支持，推動務實合作，持續深化中白關係。雙方還就烏克蘭危機等議題交換了意見。

央視新聞指出，習近平提到，今年2月底盧卡申科成功來華進行國事訪問，雙方就推動中白關係高水準發展達成重要共識。

習近平說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。中方和同白方持續加強策略協作，堅定相互支持，推動務實合作，持續深化中白關係。

就合作內容，習近平提到，他不久前提出的高品質共建「一帶一路」的八項行動，歡迎白俄羅斯繼續積極參與，並從中獲得更多實實在在的發展機會。

習近平說，雙方要實施好中白工業園區等項目，推動中白工業合作取得更多成果。 雙方要提高跨國運輸便利化水準，促進經貿和人員往來。 定期互辦文化日活動，擴大教育、衛生、體育、旅遊合作，支持兩國青年進行交流合作，增進兩國人民相互了解與友誼。

習近平認為，中白雙方是參與全球治理體系改革與建設的重要力量。 中方願同白方加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內協調與配合，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動建構人類命運共同體。

據大陸方面發布的內容，盧卡申科表示，白俄羅斯堅定不移發展同中國的友好關係，願和中方密切高層交往，堅定相互支持，深化互利合作，加強國際和多邊戰略協作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係取得更大發展。

央視新聞稱，兩國元首還就烏克蘭危機等議題交換了意見，中方與會者還包括蔡奇、王毅。

白俄羅斯 習近平 盧卡申科

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