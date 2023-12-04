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陸開放6國免簽 首日入境增長12%

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中國12月起對法、德、義、荷、西、馬等6國試行一年單方面免簽政策，政策首日，6國入境人數增12.5%。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）
中國12月起對法、德、義、荷、西、馬等6國試行一年單方面免簽政策，政策首日，6國入境人數增12.5%。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

本月起，中國大陸對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞等六國持普通護照人員，實施免簽證入境十五日新政。大陸國家移民管理局表示，政策實施首日，上述六國共有二○二九人次透過免簽入境中國大陸，較前一日成長百分之十二點五四。

央視報導，上述數字當中，馬來西亞籍人員免簽入境一一一三人次，為當日六國免簽入境人數最多國家；法國籍人員免簽入境二二七人次，是當日六國中較前一日入境中國人數增幅最大國家，成長百分之五二點三一。

德國之聲報導，十二月一日，首批享受單方面免簽待遇的外國人已從中國多地機場口岸順利入境；在廿七個歐盟國家中，這次北京只挑出了五個國家試行單方面免簽政策。北京並未表明選擇原因和標準，分析人士普遍認為這是出於經濟角度的考慮；德國、法國、義大利、西班牙和荷蘭是歐盟經濟總產值排名前五的國家。

中國德國商會執行董事晏思表示，北京放寬簽證限制的措施是一個積極訊號，說明中方有意願去採取一些非常規的舉措，來吸引更多投資商，但這一措施本身是否足以達到目標，還有待進一步觀察。他認為人們的信任感在過去三年裡已消耗殆盡，現在必須要採取更多的開放舉措。

免簽 馬來西亞

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