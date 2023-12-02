中越海警今年二度北部灣聯合巡邏 陸：南海合作樣板

羽絨衣年年漲，已不是新鮮事，但在大陸近期卻出現「國產羽絨衣賣到人民幣7000元（約3萬台幣）」的話題，衝上微博熱搜。不僅不少大陸網友對此爭論不休，還有一群「整頓羽絨衣市場」大學生重新穿起價格低、用料更足的羽絨服「替代品」軍大衣，同時他們也讓花棉襖重回流行。究竟是羽絨衣不斷漲價買不起，還是用軍大衣取而代之CP值更高？

2023-12-02 06:00