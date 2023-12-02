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中越海警今年二度北部灣聯合巡邏 陸：南海合作樣板

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中越海警近日展開第二次北部灣海域聯合巡邏，兩國海警在大陸海警4203艦進行會晤。（取自環球網）
中越海警近日展開第二次北部灣海域聯合巡邏，兩國海警在大陸海警4203艦進行會晤。（取自環球網）

大陸與越南海警近日展開今年第二次北部灣（台灣稱東京灣）海域聯合巡邏，對兩國作業船舶進行執法監管，對漁船民進行宣傳教育。大陸海警表示，此聯合巡邏已成為南海地區海上執法合作樣板，為共同打擊海上違法犯罪，維護地區安全穩定發揮了積極作用。

環球網報導，為持續深化中越海警海上執法合作，共同維護北部灣海域安全穩定，大陸海警4301、4203艦與越南海警8004、8002船，於11月29日至12月1日開展了今年第二次北部灣海域聯合巡邏。

行動期間，中越海警艦艇編隊依照既定方案及航線，對兩國作業船舶進行執法監管，對漁船民進行宣傳教育，累計巡航53小時、330海里，觀察記錄大陸漁船74艘、越南漁船35艘，喊話教育提醒19艘、登臨檢查2艘，海上生產作業秩序整體良好。

此次聯合巡邏結束後，應大陸海警局邀請，越南海警8002號船啟程赴廣州開展為期5天的友好訪問。其間，中越海警將舉行聯合演練、艦艇參觀、文體交流等一系列活動，以進一步加強兩國執法人員交流互動，密切中越海警合作關係。

中越海警北部灣海域聯合巡邏自2006年起，每年開展兩次。大陸海警指出，這是落實中越兩黨兩國關於深化兩國海警海上執法合作重要共識的具體舉措，已成為南海地區海上執法合作樣板，為共同打擊海上違法犯罪，維護地區安全穩定發揮了積極作用。

今年第一次北部灣海域聯合巡邏在4月11日至13日舉行。

南海 越南 海地

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