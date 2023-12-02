丁薛祥COP28峰會：發達國家應切實加大支援發展中國家

據新華社今凌晨報導，作為大陸國家主席習近平特別代表出席世界氣條行動峰會的中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥在1日峰會大會上致詞時表示，八年前達成《巴黎協定》後，中方大力推進綠色發展、能源革命和應對氣候變化國際合作，支援廣大發展中國家提升應對氣候變化能力。他也呼籲發達國家充分兌現承諾，應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支援，以行動化願景為現實。

報導稱，11月30日至12月1日的與會期間，丁薛祥分別會見了阿聯酋總統穆罕默德、尚比亞總統希奇萊馬、古巴總統狄亞士─卡奈、馬爾地夫總統穆伊祖、聯合國秘書長古特雷斯。

而其中馬爾地夫上個月中剛新上任的總統穆伊祖由於其反印度但親華的立場，使得丁薛祥與他的見面頓受關注。報導稱，兩人會面時，丁薛祥表示，兩國要加強高層政治引領，密切務實合作交流，推動中馬面向未來的全面友好合作夥伴關係邁上新台階。 穆伊祖則表示，馬方高度重視發展對華關係，願保持雙方各層級交往和互利合作。

報導稱，丁薛祥致詞時首先轉達習近平對阿聯酋舉辦世界氣候行動峰會的良好祝願，強調習近平主席對阿聯酋作為COP28主席國積極引領綠色低碳轉型、大力推進全球氣候治理表示高度讚賞，並預祝大會取得圓滿成功。

丁薛祥指出，八年前，習近平主席與各國領導人一道，以最大政治決心和智慧達成《巴黎協定》，開啟全球合作應對氣候變化新征程。 中國一直重信守諾，為全球氣候治理作出重要貢獻。 中方大力推進綠色發展、能源革命和應對氣候變化國際合作，支援廣大發展中國家提升應對氣候變化能力。

他強調，氣候變化挑戰面前，人類命運與共，各方應增強共同應對的決心和能力。 踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則，加強團結合作，實現互利共贏。 加速綠色轉型，積極提高可再生能源比例，推動傳統能源清潔低碳高效利用，加快形成綠色低碳生產方式和生活方式。

他提出， 應強化落實行動，充分兌現已有承諾，特別是發達國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建設支援，以行動化願景為現實。

在會見古特雷斯時，丁薛祥表示，中方高度重視聯合國作用，將持續加強應對氣候變化國際合作。 古特雷斯積極評價中方推進碳達峰碳中和取得的重要進展，希同中方攜手應對氣候變化挑戰。

會見穆罕默德時，丁薛祥表示，在兩國元首戰略引領下，中阿全面戰略夥伴關係進入新階段。 雙方要進一步鞏固政治互信，加強務實合作，高品質共建一帶一路，共同推動中國同阿拉伯國家、海合會國家合作達到新水準。 中方讚賞阿方為籌備聯合國氣候變化杜拜大會所作努力。 穆罕默德表示，近年來阿中關係取得長足進步，感謝中方對氣候變化迪拜大會的大力支援，高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場。

會見希奇萊馬時，丁薛祥表示，中讚傳統友誼深厚。 雙方要在共建一帶一路和中非合作論壇框架內加強務實合作，推動兩國關係朝著更高水準、更廣領域邁進。 希奇萊馬表示，感謝中方對讚給予的大力支援，願與中方加快推進各領域合作。

會見狄亞士─卡奈時，丁薛祥表示，在兩國元首戰略引領下，中古關係進入政治互信更高、務實合作更深、民意基礎更牢的新階段。 中方願同古方在建設本國特色社會主義道路上攜手並進。 迪亞斯-卡內爾表示，古巴堅定支持習近平主席提出的重大理念倡議，願同中方一道把古中特殊友好關係推向前進。