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北京呈報世衛未異常數據 醫學專家難採信

中央社／ 台北1日電

美國之音（VOA）11月30日報導，近期中國爆發呼吸道疾病大流行，雖然北京向世衛提交未發現異常數據，但不難令人想起4年前COVID-19爆發初期的情況，也引發一些醫學專家關注，很難再次相信中國官方的說法。

報導說，中國多地近期爆發兒童呼吸道疾病大流行，醫院重現人滿為患，荷蘭和法國等若干國家的兒童也紛傳肺炎病例激增。

世界衛生組織（WHO）說，依北京當局通報的數據，沒有發現異常或新型病原體，凡此種種就像4年前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發初期。

報導表示，中國政府力主的「常見病原體」理論被世衛和若干國際學者接受，如香港大學微生物系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）認為，中國正在遭遇一次多種已知冬季病原體的匯合爆發，可能會持續幾周或者幾個月並逐漸消失。

他表示，「我不擔心新的病原體或者變種。我不認為這具有更廣泛的全球影響。但我們將繼續保持警惕。」

不過，報導表示，也有公衛專家考慮到中國慣常隱瞞疫情和延誤應對，很難再信任來自北京當局的資訊。

美國著名華裔流行病學和公衛專家丁亮（Eric Feigl-Ding）於X平台（推特前身）發文說：「我聽到很多內部人士告訴我，政府當局告訴中國醫生不要報告任何數字，不要對病人進行測試，也不要報告任何測試。這聽起來異常熟悉。」

美國布洛德研究所（Broad Institute）分子生物學家曾昱嘉表示，因缺乏廣泛測試且數據沒有完全公開，專家們很難對中國這一波的感染下定論。

荷蘭健康服務研究所（NIVEL）的報告稱，11月13日至19日荷蘭5至14歲的兒童，每10萬就有103人感染肺炎，激增原因不明。

法國國際廣播電台（RFI）29日報導稱，法國衛生部門警告，法國目前因黴漿菌導致的「呼吸道感染病例異常激增」，儘管絕大多數感染輕微。

美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，華盛頓的醫院、急診室和診所就診人數近期攀升。

曾昱嘉建議，美國政府應盡可能收集和分析樣本，例如採集曾到訪受疫情影響的地區旅客或班機乘客樣本，「如果這類努力尚未開始，那麼令人遺憾，我們從COVID-19大流行中沒吸取到什麼教訓。」

美國田納西州范德堡大學醫學院傳染病學教授夏夫納（William Schaffner）建議，中國可邀請世衛和美國疾管中心的專家前往中國，與當地同行共同研究最近實驗室的診斷數據，以消弭國際社會擔憂。

雖然中國衛健委發言人米鋒11月27日表示，中國近期爆發的呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體（黴漿菌）、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

不過紐約西奈山伊坎醫學院副教授史派羅（AnnieSparrow) 11月28日表示，COVID-19和肺炎黴漿菌的結合可能特別危險，據2020年研究，因COVID-19住院的成年人，如果同時感染黴漿菌肺炎，死亡率顯著較高。

他說：「最令人擔憂的是，北京正在淡化的一個事實是，在中國，肺炎支原體已經變異為對大環內酯類抗生素抗藥性的菌株，後者是對8歲以下兒童唯一安全的抗生素類別。 」

美國 肺炎 COVID-19

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