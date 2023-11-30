福建漳州兩岸花博會開幕 林業項目投資680億元

為推進兩岸農業交流，2023年「海峽兩岸現代農業博覽會•海峽兩岸花卉博覽會」30日分別在大陸福建廈門、漳州兩地同時開幕，大陸農業農村部官員強調，要促進兩岸人員、文化、技術的交流交往。據公布，本屆兩岸花博會共徵集25個投資項目，總額約人民幣154億元（約合新台幣680億元）。

2023年「海峽兩岸現代農業博覽會•海峽兩岸花卉博覽會」由大陸農業農村部、國台辦、中國貿促會和中國食品工業協會共同主辦，以「兩岸農情融合發展」為主題，同期舉辦海峽兩岸農業融合發展論壇、優質特色農產品產銷對接會、「兩岸 味道」市集、「鄉創鄉建振興有我」兩岸青年交流會等。

大陸農業農村部總經濟師、辦公廳主任魏百剛指出，中共中央高度重視海峽兩岸交流合作，本屆展會以農產品展示展銷為美，促進兩岸人員、文化、技術交流交往，這是落實對台工作戰略部署的重大措施，也是促進兩岸經濟文化交流合作、推動兩岸農業農村融合發展的具體行動。

會上，廈門市委書記崔永輝、漳州市委書記王進足分別在廈門、漳州博覽會現場致詞，兩人均強調會持續深化海峽兩岸農業融合發展，在兩岸現代農業合作交流中發揮更大作用，並共同推進教育、醫療、經貿、產業等領域合作。

前海基會董事長秘書長林中森作為台灣方面代表，赴漳州出席花博會，他說，兩岸一家親，是血濃與水的一家人，尤其九二共識是兩岸和平、和睦發展的基礎，期盼兩岸炎黃子孫心靈契合，基於民族大義貫徹九二共識，促進兩岸和平融合發展，加速中華民族偉大復興。

本屆「海峽兩岸現代農業博覽會•海峽兩岸花卉博覽會」，在廈門國際會展中心展示面積3.6萬平方公尺，在漳州花博園展示面積2.3萬平方公尺，據先前大陸農業農村部發布，已報名兩岸參展團組107個、參展企業1504家、採購商633家。其中，花卉展區在花博園設有3個展館、1個花卉造景區，包括以「三朵花」（水仙花、蘭花、三角梅）為代表的新品種，大陸各地和台灣的精品花卉，及包括直播帶貨區域的林業經濟展區等。

其中，有台灣蘭花生物科技園區進駐業者發展協會等多個來自台灣的協會業者參展，拓展市場。世茂蘭園有限公司負責人李佳家說，公司透過奈米技術噴染，為蘭花提供更多元的新奇度和美感，此次是首次赴陸拓銷，希望隨兩岸越來越開放，能進一步與大陸客戶對接，或洽談文創等領域的合作；漳州鉅寶生物科技公司董事長黃瑞寶在漳州深耕蝴蝶蘭等花卉領域多年，他認為大陸市場需求強勁，是發展的新契機。

本屆漳州花博會期間，還舉辦海峽兩岸林業產業項目簽約儀式，共徵集25個項目，投資額約人民幣154億元，會上有3個項目進行專案推廣、21項進行現場簽約。