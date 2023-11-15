拜習會 學者：應關注美方是否表態「不支持台獨」

美中元首「拜習會」即將於台北時間16日凌晨3時在舊金山登場，台灣也高度關注，學者認為，應關注美方是否有表態「不支持台獨」，以及是否希望兩岸能夠有一定程度的對話。

台灣大學政治系教授張登及受訪指出，中美關係長期激烈競爭的特徵很難改變，但兩國領導層對於管控風險，避免爆發失控衝突，短期有政治上的需求，「雙方都有激烈競爭之外的其他優先議題需要處理」。

政治大學國際事務學院副院長盧業中分析，雙方互動本質是一種「高度管理的競爭關係」，雖在競爭關係上暫時止跌，但要回暖恐怕還要一段時間。

兩位學者都認為，美中關係仍可能因為後續的意外事件而顛覆、再陷入緊張狀態。就台灣議題，除了美方應會提出對中國大陸干預選舉的擔憂外，兩人也都強調需關注拜登是否（向中方）確認「不支持台灣獨立」。

盧業中提到，美國是否希望兩岸有一定程度的對話也值得注意。另外，北京或將期待將拜登「四不一無意」具體落實成文字，但這會有一定難度，尤其美國明年也將大選，同時今年從布林肯訪陸後，美國國會監督強化，也形成一定壓力。

張登及則認為，對於大陸一向非常討厭的「六項保證」，美方很可能重述，且無論如何不會減少對台灣實質性的支持，並檢討台灣備戰程度；至於台美行政部門資深官員互動情況，可觀察是否繼續維持。

外界關注美中軍事對話議題，盧業中指出，美方希望維持雙方管道暢通，避免軍事誤判，但美方認為北京似乎除了實務意義外，還將其賦予非常高的象徵意義，當成是一種「籌碼」。接下來可觀察東協防長擴大會議，雙方軍事高層是否見面。

張登及分析，原先障礙之一是大陸前國防部長李尚福被制裁，現已消除，從雙方外交部門司級軍控對話、雙方航母錯開等安排來看，拜習見面順利，應會恢復高層軍事對話，而現在「操作面風險蠻高」；對話是否表示美方與盟友會減少對中方抵近偵查，也取決於大陸在台灣選前的軍事動作。

習近平還預計出席美國商界晚宴，張登及認為，大陸官方要穩投資、穩信心、穩預期，才能夠穩增長、穩就業，但問題在於如何能夠使開放市場投資和維持政治安全，兩者得到平衡。盧業中則說，外資覺得中國大陸的投資環境跟風險相對較高，恐怕不是藉由一次晚餐就可消弭這種懷疑或擔憂。