新華社前駐台記者 陳斌華升任國台辦新聞局長

據大陸國台辦網站，新華社前駐台記者、大陸國台辦發言人陳斌華已升任新聞局長，前任局長馬曉光已不在該局新聞發布工作名單上。

據大陸國台辦網站十日更新「新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話」，該辦新聞發言人陳斌華為新聞局局長、另一發言人朱鳳蓮為副局長。

公開資料顯示，陳斌華一九七一年九月出生於福建省詔安縣，一九九三年廈門大學中文系畢業後，長期在新華社工作。

二○○一年二月，陳斌華作為大陸首批駐點記者赴台採訪，曾數十次來台，對台熟悉，後進入台辦系統工作，曾任研究局副局長、經濟局副局長。

今年五月，陳斌華調任國台辦新聞局副局長、一級巡視員後，六月出任發言人，不過直到九月十三日，他才首度主持例行記者會，並用閩南話開場問好。

隨著陳斌華的升任，也代表馬曉光已卸下他長期擔任的國台辦新聞局長職務，在此之前，他已於今年六月成為大陸海協會副會長。