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習悼別李克強 彭麗媛罕見陪同

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸前總理李克強昨天在北京舉行告別式後火化，中共總書記習近平（中）、彭麗媛（右）夫婦前往送別，並向李克強遺孀程虹（左）慰問致意。（新華社）
大陸前總理李克強昨天在北京舉行告別式後火化，中共總書記習近平（中）、彭麗媛（右）夫婦前往送別，並向李克強遺孀程虹（左）慰問致意。（新華社）

大陸國務院前總理李克強昨天在北京舉行告別式，中共總書記習近平和另六名政治局常委、國家副主席等八人共同出席，習近平還罕見帶上夫人彭麗媛。曾對李有提拔之恩，近年身體狀況欠佳的前中共領導人胡錦濤則送花圈致哀，未親自到場。

李克強十月廿七日因心臟病在上海猝逝，享年六十八歲，他出任大陸國務院總理十年，今年三月才剛「裸退」。

新華社報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局 常委，國務院原總理李克強」的遺體，二日在北京八寶山革命公墓火化。

火化前的告別儀式上，習近平和夫人彭麗媛，六常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正等到墓園禮堂，左胸、左臂別白花、黑紗，在李克強遺體前默哀、三鞠躬，並和李克強遺孀程虹握手慰問，胡錦濤送花圈表示哀悼。畫面顯示，李克強著西裝、戴眼鏡，遺體覆蓋中共黨旗，周圍布滿鮮花。

昨天北京天安門，和大陸各地的中共黨委、政府機關，港澳特別政區、各邊境口岸，對外海空港口，中國大陸駐外使領館降半旗誌哀；各大型公開活動，幾乎都收到不要穿戴紅色元素衣服、配飾的通知。

相較於過去幾日的「冷靜」，昨天上午從長安大街到八寶山革命公墓外，有不少北京市民自發上街送行，高喊「總理，一路走好」。

在日前官方訃告的形容中，以及昨告別式，均比照已故前總理李鵬高規格，新華社也發布長約四千六百字的李克強生平，給予高評價，但訃告與生平均多次提及「擁習」，也受討論。

新華社發布十二張李克強（右二）生平照片，這是二○○三年八月，時為河南省委書記的李克強下鄉與村民話家常。（新華社）
新華社發布十二張李克強（右二）生平照片，這是二○○三年八月，時為河南省委書記的李克強下鄉與村民話家常。（新華社）

據新華社發布李克強生平，涵蓋他學習、下鄉插隊、共青團、河南、遼寧、國務院等經歷，包括提出實現中原崛起的奮鬥目標，在遼寧老工業基地振興取得顯著成績，及在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，堅持穩中求進，應對疫情和經濟下滑等多重考驗，和他對人民飽含感情，作風深入扎實，以及從領導崗位退下來後，「堅決支持和支持以習近平同志為核心的黨中央領導」。

生平還提到，李克強認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、「習近平新時代中國特色社會主義思想」，逝世是「黨和國家（中共和大陸）的重大損失」。

李克強 習近平 中共

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