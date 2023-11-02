4,600字憶李克強生平 新華社三度提及習近平：在他堅強領導下完成工作

在大陸前總理李克強遺體於2日上午火化後，新華社於下午發布約4,600字的生平。文中一再強調，李克強生前堅決擁護和支持以中共總書記習近平為核心的黨中央領導，並呼籲大陸民眾學習李克強的精神，「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。

新華社這篇李克強生平在提及其兩任總理任期時，三度提及李克強是「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」完成相關工作。

文章並稱，「2023年3月，李克強同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。」

新華社指出，李克強「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

「他具有堅強的黨性原則，講政治、顧大局，把黨的事業和人民的利益放在首位，切實做到對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福。」

文章並稱，李克強的一生，是獻身於共產主義事業的一生。呼籲大陸民眾要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍。

新華社並發布12張李克強生平照片，其中第一張是2013年3月15日，大陸第十二屆全國人民代表大會第一次會議決定李克強為國務院總理後，習近平和李克強握手的相片。