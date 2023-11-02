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李克強今火化 大陸通告所有活動勿穿戴紅色元素衣物

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京八寶山革命公墓門口近日已經加強管制，人員需憑證明進出，路過者會被查證件，要求不能逗留。記者陳政錄／攝影
北京八寶山革命公墓門口近日已經加強管制，人員需憑證明進出，路過者會被查證件，要求不能逗留。記者陳政錄／攝影

大陸前國務院總理李克強日前猝逝，預計2日上午10時舉辦告別式，後進行遺體火化。目前，北京天安門已降半旗悼念，同日，在大陸舉辦的各個大小活動幾乎都收到，人員不要穿戴紅色元素衣服或物件的通知。

據新華社，11月2日，為悼念李克強，北京天安門下半旗誌哀。

李克強10月27日因心臟病發猝逝，據央視新聞日前報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強的遺體，將於11月2日在北京火化。

央視報導還稱，李克強遺體已於10月27日由專機從上海護送至北京。 為悼念李克強，11月2日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，大陸各省、自治區、直轄市中共黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國大陸駐外使領館將降半旗致哀。

據港媒星島日報報導，火化地點預計在北京八寶山革命公墓，並按「正國級」規格舉行送別儀式，這也代表按慣例，包括大陸國家主席習近平在內的全體中共中央政治局常委，均會出席。

目前，北京八寶山革命公墓已加強管制，除了門口和前方道路有公安站崗、巡邏外，對面人行道及周邊也有帶著耳機，或甚至未有明顯特徵的便衣走動，要求行人不要逗留、拍照，經詢問得知他們也隸屬「公安」，管制原因是「這幾天有活動」，經詢問附近居民得知，每逢「大事」，需憑訃告等證明才能進入。

同日，在大陸舉辦的各個大小活動幾乎都收到，人員不要穿戴紅色元素衣服或物件的通知。

北京天安門廣場2日一早已降半旗。（新華社）
北京天安門廣場2日一早已降半旗。（新華社）

北京 李克強 天安門

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