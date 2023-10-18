承認報導未查證失實 蘋果日報前總編輯向向心夫婦道歉

因遭控涉及共諜案和洗錢案的中國創新投資公司主席向心夫婦，在遭限制出境近4年後，獲得不起訴與無罪判決，兩人於18日晚間搭機離開台灣，返回香港。4年前指控兩人從事間諜情報工作的香港「蘋果日報」時任總編輯羅偉光，17日晚間透過香港媒體公開發表道歉聲明，指當時報導內容未經求證、調查或引證，就完全不正確及嚴重失實的報導向向心夫婦致歉。

羅偉光所述的報導刊登於2019年11月至12月，當時自稱共諜的王立強牽扯向心、龔青夫婦，稱受兩人指示在台灣從事情報工作，並介入2020總統大選。香港「蘋果日報」當時跟進報導，並透過報紙、新聞網及Facebook粉絲專頁大量刊發相關內容。

據香港「明報」報導，中國創新投資公司17日發表通告指，就2019年11月至12月期間，蘋果⽇報、蘋果互聯網及前蘋果⽇報總編輯羅偉光，在互聯網上發布和傳播⼤量涉嫌誹謗該公司、中國趨勢控股，公司執行董事向心及其替任董事龔青從事間諜或者特務活動的虛假新聞報導，羅偉光已承認該等報導失實，並在香港「明報」公開發表道歉聲明。

根據香港「明報」網站，羅偉光在道歉聲明中表示，就上述有關報導、文章聲稱向心及龔青是中國情報人員或中國特工，受命於中國共產黨、中國人民解放軍、中國人民解放軍總參謀部的意願和指示行事，中國創新及中國趨勢兩家公司則是情報機構，「此等內容完全不正確及嚴重失實」。

羅偉光指出，他本人及蘋果日報、香港蘋果日報Facebook專頁並無就該等內容事先作出任何求證、調查或引證。因此，他本人為以上完全不正確及嚴重失實的報導內容僅此向上述公司、向心及龔青致歉。

羅偉光並承諾，將不再直接、間接、透過或指示任何人士或機構發布有關或類似的內容。

向心夫婦被控間諜一案，北檢依國安法查辦，但最終不起訴，改依洗錢罪起訴，但洗錢罪一審、二審判決無罪，台灣高等檢察署未上訴，案件終局確定。向心夫婦18日下午現身桃園國際機場，晚間搭乘飛機返回香港，面對記者詢問是否有委屈，向心夫婦說，現在回家比較重要，其他顧不上想了。