岸田供奉靖國神社 陸釣魚台驅離日船

日本首相岸田文雄昨向靖國神社供奉供品，引起中國大陸抗議；同日，大陸海警公布，十六日對進入釣魚台領海的日本船隻採取「必要管控措施並警告驅離」。這是今年以來第四度發生這類事件。

岸田文雄昨以內閣總理大臣名義向靖國神社供奉「真榊」，大陸外交部發言人毛寧昨回應，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有「對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的十四名甲級戰犯」，大陸堅決反對日方有關消極動向，已向日方提出嚴正交涉，也敦促日方，切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

大陸海警局發言人甘羽昨上午也公布，日本「鶴丸號」船隻和數艘巡視船十六日「非法」進入釣魚台領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。甘羽並敦促日方，立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。

日本共同社報導，日本第十一管區海上保安總部昨指出，十六日起駛入釣魚台周邊領海的兩艘大陸海警船下午已陸續離開，期間海保巡邏船曾發出警告，要求其駛離。包括毗連區，釣魚台周邊已連七十四天有大陸公務船航行。

公開資料顯示，這是大陸海警局今年以來第四次公布「依法驅離」日本在釣魚台領海船隻。