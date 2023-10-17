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港擬設抗戰紀念館 教「正確歷史」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
傳香港特區政府計劃設立香港抗戰紀念館，圖為今年9月3日港府舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」紀念儀式，香港特區行政長官李家超（前）親自出席。（中新社）
傳香港特區政府計劃設立香港抗戰紀念館，圖為今年9月3日港府舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」紀念儀式，香港特區行政長官李家超（前）親自出席。（中新社）

香港媒體報導，香港特區行政長官李家超在最新的施政報告中，除了提出擬增設「宣揚中華文化辦公室」，港府還計畫設立香港抗戰紀念館，以加強港人尤其是香港年輕人「正確認識抗戰歷史」。

香港星島日報報導，目前部分香港抗戰史料分布於香港歷史博物館、香港海防博物館，設有與抗日戰爭有關的展覽；去年揭幕、由民間籌備的沙頭角抗戰紀念館，常設展覽包括東江縱隊與港九大隊的抗戰歷史，但目前並沒有由港府主導、以香港抗戰史為主題的紀念館。

據報導，港府重視香港抗戰歷史，希望讓公眾認識香港民眾當年在抗戰期間的角色和事蹟，相信施政報告會採納政界建議，設立抗戰紀念館，其中一方案是把位於筲箕灣的海防博物館改建。

港區人大代表、立法會議員陳勇一直提倡興建香港抗戰紀念館。他表示，熟悉近代史有利於人心回歸、培養愛國情懷，期望有更多的市民特別是年輕人，透過認識香港抗戰淪陷時期的苦難，知道「我是誰」，以及香港的根本利益與國家一致。

陳勇認為，由零開始興建抗戰紀念館太費時，建議從現有的歷史博物館入手。

大陸全國港澳研究會顧問、特首政策組成員劉兆佳指出，香港抗日史亦牽涉中國大陸，可結合九一八事變等史實，豐富紀念館內容。

香港 抗戰 紀念館

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