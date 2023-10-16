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少見國際露臉機會 阿富汗獲邀一帶一路峰會

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導

阿富汗神學士政府發言人十四日表示，其官員將出席在北京舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這凸顯了儘管神學士尚未得到任何外國政府承認，但中阿雙方有日益緊密的官方關係。高峰論壇定於十七日至十八日舉行。

神學士官員及部長有時也會出席地區性會議，大部分是以阿富汗為重點的會議，而「一帶一路」國際合作高峰論壇，則是神學士少有獲邀出席的最高規格國際多邊峰會之一，將有助它重返國際舞台。

對於神學士政府官員出席高峰論壇的報導，中國外交部暫未回應。

神學士商業及工業部發言人賈瓦德在發給路透的簡訊中說，該部的代理部長阿齊茲將在未來幾天前往北京，出席峰會並邀請大型投資者前往阿富汗。

阿富汗蘊藏豐富礦產資源，早在二○一○年前政府的一項估計，當時未開發的礦藏，從銅到黃金和鋰，價值在一兆至三兆美元之間。

北京一直在與神學士談判，討論前政府在阿富汗東部可能的大型銅礦開採計畫。

賈瓦德說，阿齊茲在北京期間，將與中方討論修建一條穿越瓦罕走廊的公路計畫。瓦罕走廊是位於阿富汗北部一條狹長山區，直接通往中國。

中國、阿富汗及巴基斯坦的官員今年五月曾表示，希望「一帶一路」將阿富汗納入。

兩年前美國倉皇撤出阿富汗之後，神學士一直未獲任何國家正式承認。北京一直加強與神學士接觸，成為神學士掌權後第一個任命駐喀布爾大使並投資採礦計畫的國家。

神學士 阿富汗 北京

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