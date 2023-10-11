蔡英文談與北京互動　國台辦：改變台獨立場則大門敞開

總統蔡英文10日發表國慶演說，表示願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道，但大陸國台辦發言人陳斌華11日回應強調，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎，抨擊民進黨的兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。他並指，台灣任何政黨只要承認「一個中國原則」，和大陸交往都不存在障礙，只要民進黨改變「台獨」立場，大陸與之交往、對話的大門是敞開的。

陳斌華說， 2016年上台以來，民進黨當局拒不承認「一個中國原則」和「九二共識」，頑固遂行「台獨」分裂、「倚外謀獨」，肆意破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害廣大台灣同胞切身利益 ，把台灣帶向兵兇戰危的危險境地。

他說，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，是台灣主流民意。 「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。 民進黨當局一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持「台獨」立場，拒絕不承認「一個中國原則」和「九二共識」。 這種兩面手法騙不了世人，搞「和平分裂」更是癡心妄想。

陳斌華繼續表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割，這是兩岸關係的真正現狀，也是國際社會的普遍共識 」。

他說， 民進黨當局2016年上台以來，否認「九二共識」不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，破壞兩岸同屬一中的事實，阻撓兩岸交流合作，是台海現狀的真正破壞者，是台海和平穩定的最大亂源。

他強調，「台獨」與台海和平水火不容，是台海地區和平穩定的最大威脅。 台灣是「中國的台灣」，任何企圖改變這一現狀的行徑，只會加劇台海形勢緊張動盪。 只有回到體現「一個中國原則」的「九二共識」上來，兩岸關係才能重回和平發展正確軌道，台海和平穩定才有實際保障。

就如何看待蔡英文執政八年的兩岸關係進展，以及「民共對話」可能，陳斌華說，其（指蔡英文）所作所為，不僅危害台海和平穩定和兩岸關係和平發展，也損害兩岸同胞特別是台灣同胞的切身利益。

對話方面，他說，台灣任何政黨，只要承認「一個中國原則」，和我們交往都不存在障礙。 只要民進黨改變「台獨」立場，我們與之交往、對話的大門是敞開的。 但如果頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，則任何交往對話都無從談起。