俄外長下周訪問北京 將晤王毅

由中國大陸主辦的大型主場外交活動，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將在本月舉行，在外界關注俄羅斯總統普亭是否因此訪華之際，據中共黨媒環球網引述俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃10日宣布，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於10月16日至18日訪問北京，並與中國大陸外長王毅會晤。

據俄羅斯衛星通訊社，札哈羅娃表示，拉夫羅夫將於10月16日至18日訪問北京。

儘管大陸官方尚未公布第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的具體舉辦時間，但拉夫羅夫訪問北京日期，與港媒揭露，香港特首李家超赴北京的出訪規劃為16到19日高度重合，據信李家超是為了出席「一帶一路」高峰論壇，因此，外界一般認為論壇可能在這段期間舉辦，這也讓普亭是否會臨陣缺席受到關注。

在此之前，對於外媒關切，俄羅斯總統普亭9月下旬會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅時說，他已接受中方邀請，將於10月訪華一事時，大陸外交部發言人毛寧並未在例行記者會上予以證實，她僅表示，中方與合作夥伴保持著密切溝通，將適時正式發布相關消息。

在10日上午，由大陸國新辦舉行，發布《共建「一帶一路」：建構人類命運共同體的重大實踐》白皮書的記者會上，大陸外交部官員同樣未揭露論壇的具體舉辦時間，以及普亭等其他國家領導人是否來訪。

該場記者會上，大陸外交部國際經濟司司長李克新表示，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，這不僅是紀念「一帶一路」倡議提出十周年最隆重的活動，也是各方共商高品質共建「一帶一路」合作的重要平台，目前已有來自130多個國家、30多個國際組織的代表確認與會。