42陸企助俄軍工業 美增黑名單

美國商務部六日以涉支援俄軍事工業為由，將四十二家大陸企業列入出口管制清單，這也是美國短期內第二度將陸企納入黑名單。大陸商務部七日批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，中方對此「堅決反對」，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

根據大陸商務部七日在官網發布的新聞稿，商務部發言人就「美國商務部以涉俄為由，宣布將部分中國實體列入出口管制實體清單答記者問」時，作出上述表示。

發言人表示，中方注意到有關情況。美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制「實體清單」。

發言人批評，美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，這是典型的經濟脅迫和單邊主義欺凌行徑，中方對此堅決反對。

發言人強調，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。他並指出，中國將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據路透報導，美國商務部六日將四十二家陸企，與芬蘭、德國、印度、土耳其、阿拉伯聯合大公國和英國等國的七個實體納入出口管制清單。這些企業被指控將美國原產科技提供給俄羅斯軍事國防部門，而俄羅斯將之用在俄烏戰爭的飛彈和無人機系統。

報導指出，供應商未來須先獲得許可證，方能將貨物販運給這些企業，但許可通常難以取得。

值得注意的是，這是美國短期內第二度對陸企制裁。美國上次宣布將大陸實體列入出口管制清單是在九月廿五日，有十家大陸企業與一名個人被列入實體清單，他們被指控提供伊朗零件用於開發和生產「見證者」系列無人機，該機型曾被伊朗用於攻擊中東的油輪，也被俄羅斯應用在烏克蘭戰場上。

另據美國之音報導，美國商務部長雷蒙多9月中表示，目前有七百多家大陸公司被列入美國的出口管制清單。