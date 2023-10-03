中秋國慶假期前三日 浦東機場出入境航班逾千架次

中秋國慶假期前三天（9月29日至10月1日），上海機場邊檢站累計為1000多架次從上海浦東國際機場出入境的客運航班辦理邊檢手續，查驗出入境人員18.6萬人次，其中出境人員11.2萬人次，佔比超六成。

中新社報導，三天來，以中短途旅遊為目的，從浦東機場前往中國香港、澳門地區和泰國、新加坡、日本、韓國等國家的大陸民眾超過5.2萬人次，佔大陸民眾出境人員總量的70%。

入境方面，探親訪友、與家人共度佳節的海外遊子、華僑華人、港澳台同胞亦人數不少。經瞭解，來華參展、商務考察的外籍旅客明顯增多。乘坐航班入境的一位新加坡旅客說：「現在可以免簽入境15天，來華很方便，我正好利用這個假期和老朋友一起來上海尋找新的商機，繼續開拓中國市場」。

為應對中秋、國慶假期出入境高峰，上海機場邊檢站方面表示，將通過客流動態監測、科學安排警力、提前開足通道、優化查驗流程，提供通關便利等多項舉措全力保障旅客順暢有序通關。

隨著杭州亞運會賽事持續推進、國際航線航班陸續恢復、境外國家地區入境免簽等政策叠加，浦東國際機場出入境客流將繼續保持高位運行：長假期間，該口岸出入境人員總數預計將超55萬人次，日均近7萬人次；入境高峰將出現在10月6日、7日。