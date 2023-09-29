福廈跨海高鐵 創1小時生活圈

大陸昨天新開通兩條重要高鐵，一是福州至廈門的跨海高鐵，另一條是上海至南京的沿江高鐵。福廈高鐵跨越多個長距離海灣，將福州與廈門打造成「一小時生活圈」；滬寧沿江高鐵則是滬寧間的第四條鐵路通道，進一步推動長三角一體化發展與融合。

新華社報導，兩條高鐵的設計時速均為三百五十公里，福廈高鐵全長二七七公里，從福州到廈門最快只要五十五分鐘，北起福州，經莆田、泉州，南至廈門和漳州。北端銜接合福、溫福鐵路，南端銜接廈深、龍廈鐵路，預留銜接規畫溫福高鐵、漳汕高鐵。福廈高鐵也是繼京張高鐵、京雄城際後，大陸又一智慧型高鐵。

福廈高鐵跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣等三座海灣，建造多座世界級跨海橋梁，湄洲灣跨海大橋是大陸首座跨海高速鐵路橋，安海灣特大橋是世界首座無砟軌道跨海大跨斜拉橋，把大陸東南沿海城市群串聯一條「黃金旅遊帶」。

福廈高鐵開通營運初期每日開行動車組列車八對；年底第四季調圖後，每日開行動車組列車最高可達六十二對。不僅是線路建設，各站房充分融合地域文化特點，呈現「一站一景」鮮明特色。

另一條開通的高鐵是上海至南京的第四條鐵路通道—滬寧沿江高鐵。上海南京間已有京滬高鐵、滬寧城際兩條高鐵，還有一條舊京滬鐵路，第四條的滬寧沿江高鐵沿著長江運行，是另一條長三角地區城際軌道交通網的「骨幹路線」。鐵路起自南京南站，途經江蘇省鎮江市、常州市、無錫市、蘇州市，而後在與滬蘇通鐵路交匯後共線，接入上海鐵路系統。

滬寧沿江高鐵線路全長二七九公里，全線共設南京南、句容、金壇、武進、江陰、張家港、常熟、太倉等八座車站。其中，句容、金壇、武進、江陰站為本次新建的車站。開通後，南京南至張家港、常熟、太倉站間鐵路最短時間由三小時，最快可縮短至一小時。

滬寧沿江高鐵導入許多「黑科技」，以江陰站為例，站內智慧空調系統，當人員或旅客越來越多，空調會自動啟動，將溫度降到人體適宜溫度。