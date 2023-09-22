阿塞德訪中 陸學者：證明敘利亞不但立住還打破外交孤立

大陸《環球時報》今天以「打破外交孤立，尋求重建支持」為題報導敘利亞總統阿塞德在睽違19年後抵達中國展開對中國訪問的意涵。中國西北大學中東研究所副教授王晉分析稱，現在敘利亞政府已將重點轉向如何更好地謀求內部發展，阿塞德希望與中國就一些務實的合作項目達成一致，這從隨行代表團成員組成可以看出。中國社會科學院西亞非洲研究所研究員賀文萍則說，到中國來訪問證明敘利亞現在不僅立住了，而且還重返國際社會，打破外交孤立狀態。

報導稱，王晉認為，在政治上，敘利亞可能希望中國一如既往地繼續支持敘利亞的政治重建進程；在經濟上，鑑於敘利亞經濟形勢不甚樂觀，貨幣貶值速度非常快，敘利亞可能希望中國提供更多支持，例如在基礎建設方面能夠得到中國更多的援助，在投資領域獲得中國企業更多的關注等。他提到，中敘在貿易上也有互補性，敘利亞優先考慮中國的農業設施和技術，中國對敘利亞的農產品也有需求。

報導稱，自2011年敘利亞內戰爆發以來，由於受到西方孤立，阿塞德很少外訪，中國是他自內戰爆發以來訪問的第六個國家。報導引述法新社稱，6個月前，在中國的斡旋下，沙烏地阿拉伯今年5月在阿盟峰會上支持敘利亞重返阿拉伯世界，結束了後者十多年來在該地區的孤立狀態。

報導並引述「中東觀察」網站稱，這是自2004年以來這位敘利亞總統首次訪問中國，標誌著中敘關係發展的重要里程碑。

路透社報導稱，此行將是阿塞德自敘利亞內戰爆發以來時間最長的一次出國訪問，也是他為結束西方制裁導致的十多年外交孤立做出的最新努力。根據敘利亞國家通訊社先前報導，阿塞德率領的政治和經濟的官方代表團包括外交部長米格達德、經濟與外貿部長哈利勒、總統事務部長阿扎姆以及總統特別顧問沙班。「中東觀察」網站認為，雖然敘總統辦公室沒有透露訪華的更多細節，但敘利亞經濟部長的參與可以顯示此訪的經濟動機。

賀文萍對《環球時報》表示，阿塞德之前去了俄羅斯和幾個中東國家，這次訪華是敘利亞在外交上走得最遠的一次。到中國來訪問證明敘利亞現在不僅立住了，而且還重返國際社會，打破外交孤立狀態。賀文萍提到，敘利亞去年與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，現在正是需要進行戰後重建和經濟合作的時候，中國是最佳的合作夥伴。

上海外國語大學教授中阿改革發展研究中心執行長王廣大則說，阿塞德總統此訪突顯了敘方對發展敘中關係和兩國高品質合作的高度重視和熱切期盼。

多家媒體關注中國在中東地區的影響力。美聯社稱，自今年3月在沙烏地阿拉伯和伊朗之間斡旋達成協議以來，中國一直在擴大在中東的影響力，並繼續在敘利亞衝突中支持阿塞德。俄羅斯衛星通訊社稱，中敘走近讓美國在中東的政治空間進一步萎縮。它引述俄羅斯科學院東方研究所首席研究員多爾戈夫的話稱，此次訪問是改變該地區力量平衡的一個極為重要的時刻。擴大與敘利亞的合作將增強中國在中東的影響力和作用，同時讓美國的地位進一步削弱。

英國《金融時報》稱，倫敦國王學院中國研究所研究員艾雷表示，阿塞德的訪問是北京提昇在中東外交形象的一個機會，「對北京來說，最重要的是中國不僅是一個經濟大國，也是一個外交大國。」