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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

民進黨：政府全力提供富察家屬協助 期待早日平安回家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，政府全力提供富察家屬協助，期待早日平安回家。本報系資料照
民進黨表示，政府全力提供富察家屬協助，期待早日平安回家。本報系資料照

學術藝文界近日發起聲援八旗文化總編輯富察延賀（李延賀），並呼籲檯面上總統參選人重視中國大陸對台風險。賴清德競總發言人陳世凱表示，民進黨堅定捍衛台灣國家主權與民主自由，並全力維護台海的和平穩定，就是為了保護台灣民眾的基本人權不受侵害。

陳世凱指出，中國威權主義擴張嚴重威脅區域和平穩定、破壞兩岸關係發展，以及侵害包括台灣人民在內的基本人權。既對兩岸健康交流毫無幫助，更凸顯兩岸「民主與專制」的天壤之別。中共當局必須立即停止相關作為，讓兩岸交流重回健康有序的軌道。

陳世凱說，另對於八旗文化總編輯富察遭中共拘捕事，據了解，政府相關部門從案發開始，一直持續關注案件發展，也在家屬同意下，對社會發布富察處境及安全無虞的消息，並全力提供家屬需要的協助，期待富察能早日平安回家。

陳世凱說明，政府鑒於本案和許多類似案例持續發生，陸委會也整理出可能觸犯中國國安部門的行為態樣，並不斷提醒國人，如非必要，暫時不要前往中國，以免遭受人身自由等迫害。

富察 八旗文化 人權

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