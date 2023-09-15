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中國20日起將猴痘納管乙類傳染病 20餘省有病例

中央社／ 台北15日電

中國國家衛健委今天公告，20日起將猴痘納入乙類傳染病管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。目前中國已有20多個省分先後報告猴痘病例，8月的確診病例有501例，比7月再增加。

國家衛生健康委網站同日發布的政策解讀指出，2022年5月以來，全球100多個國家和地區發生猴痘疫情。多國疫情顯示，猴痘廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為0.1%。

中國在2022年9月報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情，目前全國20多個省分先後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

而在全球範圍內，世界衛生組織2022年7月23日宣布猴痘疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，今年5月11日宣布緊急狀態結束。此後全球陸續仍有新增病例。

據中國疾控中心統計，今年6月中國大陸猴痘新增確診病例106例，7月新增確診大幅增加為491例，8月新增確診501例。

此次猴痘納入乙類傳染病管理後，中國法定傳染病將升至41種。其中，甲類2種，乙類28種，丙類11種。

根據規定，接到甲類、乙類傳染病疫情報告或者發現傳染病暴發、流行時，應當立即報告當地衛生行政部門，由其立即報告當地政府，同時報告上級衛生行政部門和國務院衛生行政部門。醫療機構發現乙類或者丙類傳染病病人，應當根據病情採取必要的治療和控制傳播措施。

根據流行病學調查分析，猴痘疫情的特點是98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。女性病例透過異性性接觸感染可能性大。

猴痘 疫情 傳染病

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