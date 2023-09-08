地緣政治高峰論壇 11日台北登場

「2023國際地緣政治高峰論壇」十一日將在台北香格里拉遠東飯店舉行。這是近年來亞洲最大的地緣政治高峰論壇，主題將探討台灣的地緣政治危機與因應策略，主辦單位「東南亞影響力聯盟」（ＳＩＡ）創辦人黃齊元說，活動主要目的是喚起國人對地緣政治議題的關注，希望不要只侷限在國內政治的狹隘視野。

黃齊元表示，外人直接投資已經放慢腳步，外商銀行模擬資金撤離演習，家族辦公室也將觸角伸到新加坡，外商不願選邊站或賭選舉結果，因此在明年大選前先預作準備。台灣本地民眾對風險的認知，和外商及國際投資者相差很大。

活動邀請多位知名學者分析地緣政治，包括撰寫「向台灣說再見」的芝加哥大學講座教授米爾斯海默（John Mearsheimer）及四位哈佛大學的講座教授，奈伊（Joseph Nye）、華特（Stephen Walt）、米德（Rana Mitter），還有提出「修昔底德陷阱」的甘迺迪學院創院院長艾莉森（Graham Allison）。

ＳＩＡ於二○二一年成立，十一日也將宣布培養台灣全球化人才的新計畫，因應未來挑戰。