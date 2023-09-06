李強出席與東協領導人會議 提合作共打電信網路詐騙

大陸國務院總理李強出訪印尼，出席第26次中國一東協（10+1）領導人會議。據新華社，李強6日上午在會議上，就構建更緊密的中國一東協命運共同體提出四點建議，包括攜手維護地區和平安寧，積極推進「南海行為準則」案文磋商，展開打擊電信網路詐騙等合作。

據新華社報導，李強6日上午在印尼雅加達出席第26次中國一東協（10+1）領導人會議，東協輪值主席國印尼總統佐科、寮國總理宋賽、汶萊蘇丹哈山納、柬埔寨首相洪馬內、馬來西亞總理安華、菲律賓總統小馬可仕、新加坡總理李顯龍、越南總理范明正、泰國外交部次長薩蘭、東協觀察員東帝汶總理沙納納與會，東協秘書長高金洪出席。

李強就構建更緊密的中國一東協命運共同體提出四點建議：

一、攜手打造經濟增長中心，加強互聯互通，深化產業鏈供應鏈合作；

二、攜手推進新興產業合作，加強新能源汽車、太陽能、人工智慧等領域合作；

三、攜手維護地區和平安寧，積極推進「南海行為準則」案文磋商，展開打擊電信網路詐騙等合作；

四、攜手擴大人文交流，進一步加強文化、旅遊、培訓、青年等領域合作。

李強強調，中國與東協是拆不散、離不開的好鄰居、好兄弟、好夥伴。中國願與東協國家堅守團結自強初心，秉持合作共贏精神，建設好我們和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。

據中方發布內容，東協國家願和中方中方進一步增進互信，加強和「一帶一路」倡議對接，深化農業、貿易、投資、數位經濟、科技、教育、文化等領域合作，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。以及歡迎在制定「南海行為準則」方面取得進展，期待盡早完成東協中國自貿區升級談判等。