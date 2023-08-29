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中英關係將破冰？陸外交部證實英外相30日訪中

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部29日證實英國外相柯維立將於30日到訪。（路透）
大陸外交部29日證實英國外相柯維立將於30日到訪。（路透）

北京當局證實早前有關英國外相訪即將到訪的傳聞。大陸外交部發言人汪文斌29日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，英國外相柯維立（James Cleverly）將於30日對中國進行正式訪問。這將是近五年來首位訪問中國的英國外相，外界多認為柯維立此行將有助於中英關係「破冰」。

柯維立原訂在7月底訪問大陸，但因大陸前外長秦剛當時低調隱身而被迫推遲。英國外交部當時回應稱，將以「慣常方式」公布柯維立出訪計劃，但大陸外交部此前一直沒有正式說法。

外界認為，柯維立訪中將有助於改善中英關係。《環球時報》英文版日前引述中國社會科學院歐洲研究所研究員田德文說法，柯維立此行或與美國國務卿布林肯6月訪中，以及美國近期多名官員相繼訪中有關，目的也是推動改善中英關係。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，預料柯維立訪華期間，將提及香港及新疆問題，並將向北京施壓，要求撤銷對英國議員的制裁。報導同時指出柯維立此行目的是和中國探討潛在合作，例如在氣候變化及全球經濟穩定問題上。

一般分析認為，英國外相訪華是首相蘇納克（Rishi Sunak）對華政策轉向，目的是和中方重修舊好。柯維立也為英中關係重新定調，強調要和中國建立「穩建而具建設性」的關係。 今年大陸稍早解除防疫限制後，幾位英國高階公職人員最近幾個月已造訪中國，但行程相對低調。

英國 外交部 北京

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