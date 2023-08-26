耿爽在安理會發言：中方敦促日本立即停止核汙水排海

聯合國安理會在紐約時間8月25日，就朝鮮半島核問題舉行公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽與會，並就日本福島核汙染水排海問題闡明中方立場。耿爽表示，中方堅決反對日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核汙染水排海，公然向全世界轉嫁核汙染風險。

耿爽是在日本代表發言之後作出回應，他說，既然日本代表剛才作了發言，他恐怕也要闡明中方立場。中方堅決反對日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核汙染水排海，公然向全世界轉嫁核汙染風險。

他說，人為向海洋排放核事故汙染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。長期以來，圍繞福島核汙染水排海對海洋環境、食品安全和人類健康的影響一直存在嚴重關切，日方作法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑。

他表示，中方敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核汙染水排海，以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核汙染水。