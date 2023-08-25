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美最新對台軍售 陸國防部嗆：「以武謀獨」死路一條

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）
大陸國防部發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）

美國國防部日前宣布最新一波對台軍售，預計提供台灣5億美元F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」，大陸國防部25日抨擊美方威脅台海和平穩定，更嗆解放軍始終保持高度戒備，「以武謀獨」是死路一條。

大陸國防部25日以發言人張曉剛答記者問方式發布新聞稿，張曉剛批評，美方向中國台灣地區出售武器，是粗暴干涉中國內政的惡劣行徑，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，威脅台灣同胞安危福祉和台海和平穩定。中方對此表示強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

張曉剛重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「我們敦促美方切實履行不支持『台獨』承諾，立即停止武裝台灣，停止提升美台軍事聯繫」。

張曉剛表示，「以台製華」註定失敗，「以武謀獨」死路一條，中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

大陸國台辦、大陸外交部24日也同聲表示堅決反對。國台辦發言人朱鳳蓮表示，如果民進黨當局在「倚美謀獨」、 「以武謀獨」的絕路上一條道走到黑，只會給台海地區帶來兵凶戰危，只會把台灣同胞推進危險的境地。外交部發言人汪文斌則敦促美方立即撤銷對台軍售計畫，並稱中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

美國國防安全合作署23日宣布對台軍售5億美元的F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備，由於IRST能輔助雷達偵獲匿蹤戰機產生的紅外線熱源，且不被敵機發覺，將能有效反制中共殲-20匿蹤戰機。這也是拜登上任後第11度對台軍售。

軍售 台海 戰機

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