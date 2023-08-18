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中止ECFA？ 孫亞夫：台媒自己議論
大陸商務部日前對台灣生產的聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅後，商務部發言人束珏婷昨天在例行記者會上說明對台灣進行貿易壁壘調查進度；她說，台灣地區禁止進口大陸產品範圍近年呈現擴大趨勢，調查涉及產品已從立案時的二四五五項調整至二五○九項。
外界關注大陸是否會中止或部分中止ＥＣＦＡ項下給予台灣產品相關稅收優惠？束珏婷說，大陸商務部將結合貿易壁壘調查情況，依有關規定採取相應措施。
大陸海協會副會長孫亞夫昨在成都兩岸關係研討會被媒體問到大陸會不會斷掉ＥＣＦＡ表示：「這是台灣媒體自己議論的，大陸誰在議論？沒有這回事。」他強調，很多都是台灣媒體炒起來，有人把「沒有的問題」當問題，他重申近日大陸商務部政策是跟反傾銷連一起。
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