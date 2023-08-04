涿州「全城呼救」 公文卡住外援

極端天氣造成大陸京津冀出現特大洪災，一個月前北京、河北出現四十度高溫，一個月後出現百年不遇的暴雨，大陸氣象專家稱，全球都要立即正視這個嚴肅問題，未來極端天氣出現的頻率只會多不會少。

這次京冀暴雨，根據北京市氣象台統計，從七月廿九日八時至七月卅一日六時，光北京市平均降水量就達一百卅八毫米，全市降水總量達近廿一億立方公尺。相較一個月前的四十度高溫，北京人深刻的感受到極端氣候下高溫與暴雨的接連遭遇。

面對極端天氣造成的災害，大陸部分地區的應急反應也備受質疑。受災慘重的河北涿州市災情出現「全城呼救」、「圍困涿州」的求援畫面。

多支消防救援力量在河北省涿州市碼頭鎮救援轉移受災民眾。中新社

京報網披露，許多外地和民間救援隊遲遲未到涿州，竟是在等受災地區開具「邀請函」。按照規定，外地和民間救援隊需要受災地區開具「邀請函」，才可以出發跨省救援。應急管理局志願者李萍稱，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，「應急管理局公章」在另一棟大樓內，正安排工作人員涉水去取。

李萍表示，除屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。涿州市北園子村一村幹部金良透露，他們也被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖走找不到了」。

消息一出引發各方抨擊，涿州官方二日強調「只要是專業救援隊就可以來」，並稱已有藍天救援隊、公羊救援隊等一百五十餘支民間救援力量抵達涿州，河北省也調派六市消防救援支隊增援。

北京公羊救援隊隊長張安琦表示，涿州水災救援難度高於北京房山、門頭溝，很多地方直接淹過了一層樓。多個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。

網民稱，面對愈來愈多的極端氣候和極端個案，過去那些設計的防洪標準恐都得全部檢視重新規畫。