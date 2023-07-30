兩岸觀策／羅剎海市 映射當代大陸與台灣

大陸近來爆紅了一首歌曲「羅剎海市」，它藉由聊齋誌異裡同名小說描述的世界，暗諷當前社會亂象。上線僅一周，破了大陸新曲多項紀錄，有人說是奇蹟，但更多是這首歌獲得大陸廣大中低階層民眾認同。

在大陸基層民間擁有高知名度的刀郎七月十九日發出他的新曲「羅剎海市」，樂評人稱他創了多項紀錄，分別是：上線一周全網播放量突破十億，是短影音平台有史以來新歌發行一周創下最高播放紀錄；創下自媒體評論區數量之最；創下最多改編翻唱版本，僅一周，河南豫劇版、山東梆子版、京劇版、古琴版、琵琶版、嗩吶版紛紛傳唱，且傳唱到海外。

「羅刹海市」詞條抖音播放量如今已超過十五億，之所以會獲得這麼多的回響，從歌名到歌詞，到編曲、以及刀郎的演唱風格都極具神祕色彩。尤其歌詞富有文化底蘊、有詩意與幽默，批判與自嘲，有隱喻有直白，嬉笑怒罵皆成曲，歌詞被解讀太切合當下大陸的社會環境。

「羅剎海市」歌詞節錄(資料來源：百度)

歌詞是借鑒蒲松齡「聊齋志異」中的文言短篇小說「羅刹海市」，這是一個以醜為美的「羅刹國」，這個國度顛倒黑白是非，愈是醜的愈能擔任高管要職。在「羅刹國」好人不得志，壞人飛黃騰達；長相愈是人，就愈活在社會的底層，完全是個顛倒過來的世界。刀郎的歌詞就是從中引用，暗酸那些位居高位的人：「那馬戶不知道他是一頭驢，那又鳥不知道他是一隻雞，勾欄從來扮高雅，自古公公好威名…」。

此曲發行後，立即有網友稱，刀郎是在鞭打娛樂圈當前高居樂壇上的四大音樂人，以報當年排擠他之恨。但隨著歌曲的擴散傳遞，更多網友認為刀郎十年磨一劍，格局不會只針對個人，而應是就當前普遍存在社會各領域的亂象有所抨擊。

刀郎的「羅剎海市」儘管眾人解讀不一，但大多數仍認為他是在借古諷今，當前大陸經濟下滑，多人失業，市面蕭條，民營企業生存困難，貪汙腐敗層出不窮，會鑽營的、會投機倒耙的就能賺得盆滿缽滿，他在這個時機點推出了這首歌，自是一夕引燃全網（一說至少六億農民）共鳴。

蒲松齡在其「羅刹海市」小說裡提到十六個字：「花面逢迎，世情如鬼，嗜痂之癖，舉世一轍」，述說有真才實學的人得不到重用，反而是一些無學之人青雲直上。

不論是蒲松齡的「羅剎海市」或是刀郎的「羅剎海市」，他們所要傳達的，即在點出那些「為了利益不擇手段，扭曲是非顛倒黑白」者，而這些不也映射了當前的台灣。

台灣的「又鳥馬戶」可一點都不少，這幾年甚至是變本加厲，德不配位者何其多：政治人物看似好學向上，實則假學歷、假論文、假鍍金；廟堂高官望之似人龍，實則小三、劈腿、性騷犯；各行各業的「me too」事件頻傳，許多素有名望者一個一個被撕開假面具；官商勾結、利用權勢賺黑錢，基層民眾卻只能低薪過日子，四處是假象、亂象的台灣，不也是另一個「羅剎國」？