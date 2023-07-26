武漢地震監測中心遭網攻 陸官媒指控是美方所為

中美因網路攻擊事件論戰之際，武漢市公安局江漢分局發布警情通報稱，武漢市應急管理局地震監測中心的部分網路設備被植入木馬病毒。大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司對木馬病毒進行分析後得出結論，這個境外黑客組織來自美國。央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」表示，行動背後可能是美國國防情報局。

人民網報導，武漢市應急管理局26日聲明指出，近期監測發現，武漢市應急管理局所屬的武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網路設備，受到境外組織的網路攻擊。

「玉淵譚天」發布文章稱，一名專業人士稱，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速變化，獲取地震監測中心的相關數據可推導出某一區域的地下結構和岩性，例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是否是軍事基地或指揮所。

經大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司對木馬病毒進行溯源分析後得出結論，這個境外駭客組織來自美國。

「玉淵譚天」表示，結合這次美方對地震監測中心的網路攻擊行動，並梳理了美國18個情報機構的職能，將目光鎖定在美國國防情報局（DIA）上。該機構的職能包括軍事地質研究，並在在幾年前就開始研究土壤對軍事行動的影響，相關研究已細分到土壤含水量、溫度分別會對軍用車輛通行產生什麼影響。

「玉淵譚天」還稱，在波斯灣戰爭前，美軍就對伊拉克的地質資料進行大規模地獲取、分析，確定了伊軍的指揮機構藏在地下30米處，並且，美軍還對該機構所處位置的岩層進行了地質分析。戰爭一開始，美軍發射了帶有地質信息晶片的激光制導鑽地炸彈，直接摧毀了伊軍的指揮所。

「玉淵譚天」表示，隨著中國地質學的發展，地震監測中心監測的數據會越來越多維，這意味著一旦信息泄露，「能夠被分析出來的信息會越多」。

中國外交部發言人毛寧則表示，中方對此譴責，將採取必要措施維護中國網路安全。她說，美方把網路安全問題政治化、武器化，已嚴重損害國家間的互信。