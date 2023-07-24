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台海和平穩定 邱太三放寬陸配親屬來台探親

中央社／ 澎湖縣24日電
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

陸委會主委邱太三今天在澎湖表示，台海和平穩定是政府推動兩岸政策的一貫立場，在疫情趨緩後，為強化照護陸配生活適應，逐步放寬陸配親屬來台探親範圍。

邱太三昨天抵澎視察業務，今天拜會澎湖縣長陳光復，雙方就兩岸交流發展、陸生小三通專案、放寬陸配親屬來台探親等議題廣泛交換意見。此外，陳光復期盼疫後促進兩岸經貿及文化交流，推廣澎湖特有農產品，提升農民收益。

陳光復指出，近年兩岸情勢緊張，農產品銷往中國大陸訂單下滑，政府必須促進兩岸經貿交流，提升農民經濟收入，同時確保國家安全與台灣整體利益，避免可能的風險。邱太三表示，台海和平穩定是政府推動兩岸政策的一貫立場，將持續積極協助縣府，共同推動兩岸暢通有序的交流。

邱太三表示，為強化照護陸配生活適應，逐步放寬陸配親屬來台探親範圍，落實中央與地方共好，創造地方繁榮與發展及縣民安居樂業。

陸配 邱太三 澎湖縣

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