為香港開拓商機？李家超出訪東協3國

香港特首李家超23日率團前往三個東協成員國，包括新加坡、印尼和馬來西亞，展開為期7日的訪問行程。他表示，將與當地領導人見面和考察企業和設施，要加強香港與東協國家的經貿合作。

據香港信報報導，於出發前，李家超指出，出訪新加坡、印尼和馬來西亞時，要與當地領導人介紹香港現實情況、發展潛能和香港的商機。他還稱，十分重視本次出訪行程，因此此次香港代表團裡有包括5位司局長及30位來自金融、創新科技，還有運輸物流和法律等各界領袖代表。

李家超還說到，東協是香港的第二大貿易夥伴，發展潛力龐大。他特別強調，去年東協的經濟增長達到5.5%，且過去10年每年平均增長率達4%，商機無限。而香港與東協已簽署自由貿易協定，雙方有良好基礎。他形容，此次「代表團士氣高昂、希望說好香港故事，開拓商機，令香港有更大的發展機遇」。

此外，李家超希望，此行可以與東協國家開拓更多合作空間，也期望「爭取東協國家支持香港加入『區域全面經濟夥伴關係協定』（RCEP），相信對香港自身有幫助，本港亦有多方面優勢可以貢獻」。

另，據星島日報報導，李家超此行與代表團於23日出發，預計29日結束訪問行程。報導稱，李家超此行可能會在新加坡與總理李顯龍會面，這也是二人自去年11月曾在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）舉行雙邊會談後再度會晤。