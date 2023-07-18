阿爾及利亞總統會習近平：支持中方在台灣問題的立場

大陸國家主席習近平18日下午在人民大會堂與阿爾及利亞總統塔布納舉行會談，習近平強調，雙方要在涉及各方核心利益問題上相互支持，願與阿方推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。塔布納則說，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴，阿方堅定支持中方在台灣、涉疆等核心利益問題上的立場。

據大陸外交部消息，塔布納應習近平邀請，於17日至21日對大陸進行國事訪問，兩人於18日下午舉行會談。央視報導，雙方會後共同發表《中華人民共和國和阿爾及利亞民主人民共和國聯合聲明》，並首次共同簽署農業、交通、科技、電信、城市可持續發展、貿易、航天、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域雙邊合作文件。

據報導，習近平於會談中表示，今年是中阿建交65周年，中國和阿爾及利亞始終患難與共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同發展和民族振興道路上的真誠朋友、天然夥伴。中方願同阿方一起努力，弘揚大傳統友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

習近平強調，雙方要在涉及各方核心利益問題上相互支持，他並感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上支持中方，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整。

經貿領域上，習近平表示，中方支持雙方落實好共建「一帶一路」等重要合作文件，深入基礎設施、石油化工、礦產、農業、航天、綠色能源等領域合作，並願繼續向阿方提供力所能及的援助，支持阿爾及利亞經濟社會發展，願進口更多阿國優質產品，激勵和支持中國企業赴阿國開展合作。

塔布納指出，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴，並感謝中方長期向阿方提供的支持。阿爾及利亞堅定支持中方在台灣、涉疆等核心利益問題上的立場，支持中方提出的全球倡議發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係，助力阿實現國家經濟社會發展。

在中國與阿拉伯國家、非洲國家合作上，習近平指出，中方願同阿爾及利亞抓緊落實首屆「中國－阿拉伯國家峰會」成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達喀爾會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體。