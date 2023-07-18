感謝在台灣問題支持 習近平：推動中阿全面戰略夥伴關係

大陸國家主席習近平18日與阿爾及利亞總統特本舉行會談時表示，感謝阿方在台灣、涉疆、人權等問題上旗幟鮮明支持中方正義立場，中方堅定支持阿方維護國家主權、獨立、領土完整，支持阿方走符合自身國情的發展道路，反對外部勢力干涉阿內政。中方願同阿方一道努力，發揚光大傳統友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

法國世界日報報導，金磚五國高峰會議將在今年8月，於南非約翰尼斯堡召開，阿爾及利亞想要加入金磚國家，因此到北京尋求支持。金磚五國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，入盟問題上，阿爾及利亞總統於6月中旬得到俄羅斯的支持。

從阿爾及利亞的內政角度來看，特本在爭取第二任總統。他的前任布特弗利卡的統治時間太長，國際形象不太好。特本想要推出「新阿爾及利亞」的形象，在國際社會有點面子。

大陸央視新聞報導，習近平在人民大會指出，今年是中阿建交65周年。65年前，反對帝國主義和殖民主義、爭取民族獨立解放的共同事業使兩國走到一起。65年來，中國和阿爾及利亞始終患難與共、守望相助，兩國的友誼歷久彌堅。

習近平指出，雙方要攜手落實好共建「一帶一路」等重要合作文件，深化在基礎設施、石油化工、礦產、農業等傳統領域合作，拓展航太、核能、信息通信、可再生能源等高技術領域合作，願進口更多阿優質產品，鼓勵和支持中國企業赴阿開展合作。

習近平提到，中方願同阿方加快落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，實施好中阿務實合作「八大共同行動」，加強中非合作論壇框架內合作，落實好論壇達卡會議成果，推動構建新時代中阿、中非命運共同體。

特本表示，中國是阿爾及利亞最重要的朋友和夥伴，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願積極參與共建「一帶一路」，深化阿中全面戰略夥伴關係，助力阿實現國家經濟社會發展。

阿方歡迎中國企業赴阿投資合作，願提供良好營商環境，歡迎更多中國遊客赴阿旅遊，願同中方加強各領域務實合作，深化人文交流合作。願同中方密切在國際和地區事務中的戰略協作。

會談後，兩國元首共同見證簽署農業、交通、科技、電信、城市可持續發展、貿易、航太、檢驗檢疫、能源、教育、體育等領域多項雙邊合作文件。